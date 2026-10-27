Около 1700 саратовских предпринимателей с «Озона» пострадали в результате атак БПЛА

В Саратовской области пострадавшим от атаки дронов продавцам «Озона» предложили налоговые льготы.

Продавцы маркетплейса смогут рассчитывать на налоговые послабления — по аналогии с мерами, уже принятыми для продавцов «Вайлдберриз», пояснил министр экономического развития региона Илья Емельянов на заседании профильного комитета облдумы.

Преференции получат зарегистрированные на платформе продавцы, понёсшие убытки с августа текущего года, при условии, что ущерб составляет не менее 5% годового дохода; перечни пострадавших ежемесячно будет формировать оператор «Озона» — ООО «Интернет Решения». Организациям предлагается полностью отменить налог на имущество за 2026 год, владельцам грузовиков — транспортный налог (физлицам — за 2025 год, так как срок платежа приходится на 1 декабря 2026-го). Для налогоплательщиков на УСН ставки снизят с 6 до 2% и с 15 до 7,5%.

В регионе насчитывается около 1700 пострадавших продавцов «Озона» и «Вайлдберриз», преимущественно из торговли и обрабатывающих отраслей, однако существующими мерами поддержки воспользовалось лишь небольшое число предпринимателей — «наверное, они не настолько пострадали», предположил Емельянов. Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября Саратовская область подверглась атаке украинских дронов, в результате которой пострадал склад «Озона».