В ноябре для саратовцев изменится привычный график выплат пенсий и пособий

В Саратовской области изменится график выплат пенсий и детских пособий.

Региональное отделение Соцфонда РФ по Саратовской области сообщило об изменениях в графике выплат через кредитные учреждения в ноябре. Корректировки коснутся получателей, чьи даты выпадают на праздничные и выходные дни.

Пенсии, положенные на 4 ноября, перечислят 3 ноября — из-за Дня народного единства. Получатели выплат на 21 ноября (суббота) получат средства 20 ноября. Детские пособия поступят по графику, однако пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающие родители получат 6 ноября вместо 8-го (воскресенье).