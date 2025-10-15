Около 86 тысяч саратовцев останутся без холодной воды 16 октября

В Саратове 16 октября произойдут масштабные отключения холодной воды, которые затронут около 86 тысяч жителей. Отключение связано с вводом в эксплуатацию нового участка водопроводных труб в поселке Юбилейный.

Вода будет отключена с 3:00 16 октября до 2:00 17 октября. Отключение затронет множество населенных пунктов и микрорайонов, включая поселки Расково, Зональный, Юбилейный, Дубки, микрорайоны Солнечный-2, Новосоколовогорский, Комбайн, Сосновый Парк, а также несколько коттеджных поселков и садовых товариществ.

Горожанам рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды для бытовых нужд на период отключения. Водоснабжение будет восстановлено в течение указанного времени после завершения работ по подключению нового участка трубопровода.

Алена Орешкина