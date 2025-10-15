В Саратове суд оштрафовал пристава за незаконную продажу квартиры пенсионерки

В Саратове вынесен приговор по делу о незаконной продаже квартиры пенсионерки. Следствие установило, что судебный пристав-исполнитель организовала принудительную реализацию жилья стоимостью свыше 1 миллиона рублей для погашения долга в 60 тысяч рублей.

По данным дела, пенсионерка регулярно выплачивала задолженность перед банком и сократила ее с 500 до 60 тысяч рублей к марту 2023 года. Однако пристав проигнорировала этот факт и нарушила принцип соразмерности требований и мер принуждения.

В результате женщина лишилась не только квартиры, но и всего имущества в ней. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа размером 25 тысяч рублей.

Алена Орешкина