Около пятисот саратовцев получат новые квартиры на Азина

В рамках федеральной программы по ликвидации ветхого жилья в Саратовской области идёт активное переселение людей в новые квартиры.

По словам губернатора Романа Бусаргина, за последние годы уже почти 13 тысяч человек смогли переехать из аварийных домов в благоустроенное жильё.

В ближайшее время новый дом на улице Азина в Саратове примет около 500 новосёлов. Многоэтажка возведена на месте снесённых аварийных зданий, что позволило сохранить привычную социальную инфраструктуру: в шаговой доступности остались школы, детские сады, поликлиники и магазины, без увеличения нагрузки на них.

Важно отметить, что все будущие жильцы этого дома — исключительно жители Заводского района, чьё прежнее жильё было официально признано непригодным для проживания.

Ольга Сергеева