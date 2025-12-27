Около тысячи человек спасли саратовские спасатели во время ЧП в 2025 году

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил спасателей с профессиональным праздником.

Он отметил, что созданная 28 лет назад областная служба спасения, начинавшая с 35 сотрудников, сегодня — это 317 специалистов, включая кинологов, водолазов и медиков. За прошедший год им удалось спасти 996 человек, работая в сложных условиях, в том числе и на территориях ДНР и ЛНР.

В честь праздника наиболее отличившимся сотрудникам были вручены награды. В их числе — заместитель начальника службы Никита Мухин, руководители подразделений Максим Буконин, Павел Тарновский и другие специалисты.

«Спасибо за верность долгу, выдержку и преданность делу. Пусть в вашей работе будет как можно меньше тревожных сигналов, а дома вас всегда ждут с любовью», — пожелал губернатор.