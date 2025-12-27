В Саратовской области приняли закон о статусе «социально ответственного предпринимателя»

В Саратовской области приняли закон о поддержке ответственного бизнеса, сообщило региональное правительство.

Закон вводит систему оценки деловой репутации предпринимателей по трём критериям (ЭКГ-рейтинг): экология, кадры и взаимодействие с государством.

Оценка будет проводиться по ключевым показателям: размер экологических платежей, уровень зарплат, налоговая дисциплина, отсутствие судебных нарушений и исполнение госконтрактов. Также будут учитываться социальный пакет для сотрудников и общая финансовая устойчивость компании.

Предприятиям, соответствующим критериям, автоматически на платформе «экг-рейтинг.рф» присвоят статус «ответственный субъект предпринимательской деятельности». Минэкономразвития региона планирует разработать для них дополнительные меры поддержки или скорректировать существующие программы.

