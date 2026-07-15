Окруженный лесом и рекой глэмпинг на продажу в Саратове оценили в 23 миллиона

В Гагаринском районе Саратовской области на продажу выставлен действующий глэмпинг.

База отдыха находится всего в 40 километрах от центра Саратова в живописном месте, окружённом рекой и лесом.

Локация — село Поповка. Здесь есть 9 деревянных А-фрейм домиков, каждый из которых оборудован террасой и мангальной зоной, а 2 домика имеют банные комплексы с купелью фурако.

Для гостей предусмотрен бассейн с подогревом, работающий в любое время года. На территории также есть собственная кухня и банкетный зал для проведения мероприятий.

Стоимость готового бизнеса, полностью укомплектованного и не требующего дополнительных вложений, составляет 23 млн рублей.

Ольга Сергеева