Омбудсмен рассказала о мониторинге выборов в регионе

В Саратове прошел брифинг, посвященный итогам третьего, заключительного дня голосования на выборах депутатов Госдумы и Саратовской городской думы.

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Ольга Николайченко рассказала о мониторинге соблюдения избирательных прав граждан.

За три дня сотрудники аппарата посетили временные избирательные участки, больницы и стационары, а также места проведения голосования для граждан, находящихся в СИЗО и имеющих право голоса. По словам Николайченко, нарушений за время голосования выявлено не было.

На горячую линию аппарата поступают обращения жителей с просьбами разъяснить порядок реализации избирательного права. При этом омбудсмен отметила позитивный настрой и активность избирателей.