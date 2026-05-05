Онлайн-мошенник «продал» саратовцу 3 компьютера за миллион рублей

Житель Саратова перечислил мошеннику более миллиона рублей за «компьютеры из Адлера».

В городском управлении МВД рассказали о дерзком мошенничестве. Жертвой злоумышленника стал 29-летний саратовец.

Мужчина разместил в интернете объявление о поиске компьютерной техники. Вскоре откликнулся «продавец», который заявил, что нужные устройства находятся в Адлере. После обсуждения условий покупатель перевёл за три компьютера 1 миллион 50 тысяч рублей.

В обещанный срок заказ так и не прибыл, а лже-продавец бесследно исчез — перестал отвечать на звонки и сообщения.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

