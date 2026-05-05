В Саратове в «Липках» заработал обновлённый фонтан «Рыбка»

В саду «Липки» после реставрации открылся фонтан «Рыбка».

В Саратове начал работу обновлённый фонтан. Специалисты вернули ему исторический облик. Теперь сооружение украшает стерлядь — неофициальный символ города. При этом объект выполнен из современных материалов: заменена чаша, смонтирована подсветка, проложены новые коммуникации.

Реставрацией занималась барнаульская компания «БФ КАПИТАЛ». Цена контракта с мэрией Саратова составила 16,2 миллиона рублей. По договору работы планировали завершить до 14 ноября 2025 года.

Как отмечал в своём телеграм-канале «Пара слоV» депутат Госдумы Николай Панков, подрядчик не уложился в изначальные сроки, однако успел сдать объект до наступления устойчивых холодов.

Ольга Сергеева