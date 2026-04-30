Определены претенденты на пост главы Воскресенского района

В Воскресенском районе состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования.

В мероприятии принял участие министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов. Об этом сообщили в ведомстве.

В состав комиссии также вошли председатель комитета госрегулирования тарифов Саратовской области Лариса Новикова, депутат облдумы Ирина Колесникова, а также представители собрания депутатов Воскресенского района и Воскресенского муниципального округа.

По итогам заседания члены комиссии отобрали двух кандидатов — Дениса Павлова и Юлию Злобину.

Окончательное решение о том, кто возглавит район, будет принято на очередном заседании Собрания депутатов Воскресенского муниципального района из числа утверждённых претендентов.

Ольга Сергеева