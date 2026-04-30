Авария на коллекторе в Энгельсе: Леонов взял ситуацию под личный контроль

В Энгельсе произошла авария на главном самотечном коллекторе диаметром 1200 мм на улице Менделеева.

В результате разрушения верхнего свода трубопровода снижено давление воды в 115 многоквартирных домах. Для жителей организован подвоз воды.

Бригады МУП «Энгельс-Водоканал» ведут восстановительные работы. Коллектор обеспечивает транспортировку сточных вод из нескольких микрорайонов города, поэтому устранение повреждения ведётся в ускоренном режиме.

Комментарий главы Энгельсского района Максима Леонова:

«Лично проконтролировал ход ремонтных работ на улице Менделеева. Данный коллектор отвечает за транспортировку сточных вод из нескольких микрорайонов города, потому особенно важно провести все работы в кратчайшие сроки. Поставил задачу исполняющему обязанности директора МУП «Энгельс-Водоканал» Роману Шихалиеву оставаться на месте до завершения всех ремонтно-восстановительных работ и стабильной подачи водоснабжения в дома».