Опрессовка в Балакове начнётся 12 мая

С 12 по 17 мая в Балакове отключат горячую воду из-за ремонта на ТЭЦ-4.
В городе приостановят горячее водоснабжение для плановых ремонтов оборудования, необходимых для надёжной работы зимой.
Что сделают энергетики:
обновят сетевые трубопроводы диаметром от 200 до 600 мм;
установят около 15 новых задвижек;
отремонтируют коммуникации подпитки системы теплоснабжения.
Когда вернут воду:
в центральной и островной частях — с 18 мая;
в заканальной части — позже, там с 18 по 31 мая пройдёт опрессовка сетей.
Ольга Сергеева