Опрессовка в Балакове начнётся 12 мая

С 12 по 17 мая в Балакове отключат горячую воду из-за ремонта на ТЭЦ-4.

В городе приостановят горячее водоснабжение для плановых ремонтов оборудования, необходимых для надёжной работы зимой.

Что сделают энергетики:

обновят сетевые трубопроводы диаметром от 200 до 600 мм;

установят около 15 новых задвижек;

отремонтируют коммуникации подпитки системы теплоснабжения.

Когда вернут воду:

в центральной и островной частях — с 18 мая;

в заканальной части — позже, там с 18 по 31 мая пройдёт опрессовка сетей.

Ольга Сергеева