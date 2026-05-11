В саратовском заказнике «Центральный» готовятся к пополнению среди обитателей

В заказнике «Центральный» грядет пополнение: лебеди уже отложили яйца.
Комитет охотничьего хозяйства сообщает о скором прибавлении у пернатых в заказнике на территории трёх районов области. Инспекторы с лодок сфотографировали гнёзда лебедей с яйцами. Потомство также появится у уток и краснокнижных белохвостых орланов.
Как пояснил Александр Карнюшин («Управление охотничьими заказниками»), весенний паводок создал идеальные условия для водоплавающих птиц. Из-за подъёма воды животные концентрируются на островах — инспекторы продолжают подкормку (закуплено 44 тонны зерна и тонна минералов).
Численность обитателей заказника:
297 косуль
24 лося
219 пятнистых оленей
свыше 2000 пушных зверей
более 3000 уток разных видов
свыше 1800 лысух
Также отмечены серый гусь, перепел, тетерев, чибис и краснокнижный кроншнеп.
Ольга Сергеева