В саратовском заказнике «Центральный» готовятся к пополнению среди обитателей

В заказнике «Центральный» грядет пополнение: лебеди уже отложили яйца.

Комитет охотничьего хозяйства сообщает о скором прибавлении у пернатых в заказнике на территории трёх районов области. Инспекторы с лодок сфотографировали гнёзда лебедей с яйцами. Потомство также появится у уток и краснокнижных белохвостых орланов.

Как пояснил Александр Карнюшин («Управление охотничьими заказниками»), весенний паводок создал идеальные условия для водоплавающих птиц. Из-за подъёма воды животные концентрируются на островах — инспекторы продолжают подкормку (закуплено 44 тонны зерна и тонна минералов).

Численность обитателей заказника:

297 косуль

24 лося

219 пятнистых оленей

свыше 2000 пушных зверей

более 3000 уток разных видов

свыше 1800 лысух

Также отмечены серый гусь, перепел, тетерев, чибис и краснокнижный кроншнеп.

Ольга Сергеева