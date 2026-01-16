Опубликован график работы муниципальных катков Саратова в январе

В Саратове открыты шесть бесплатных муниципальных катков с разным графиком работы.

Администрация города опубликовала расписание для любителей активного отдыха:

Театральная площадь: будни 16:00–21:00, выходные 9:00–21:00.

Стадион «Сокол»: вт–пт 16:00–21:00, выходные 13:00–21:00 (понедельник — технический день).

Стадион «Спартак»: будни 18:00–22:00, выходные 12:00–22:00.

Стадион «Волга»: ежедневно 15:00–21:00 (понедельник — технический день).

Детский парк: ср–пт 12:00–22:00, вт, сб, вс и праздники 10:00–22:00 (понедельник — технический день).

ФОК «Юбилейный»: сегодня (16.01) с 18:00 до 21:00, далее ежедневно 14:00–21:00 (понедельник — технический день).

Алиса Эай