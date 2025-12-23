Опубликован график работы саратовских поликлиник в новогодние праздники

Поликлиники Саратовской области будут работать в особом режиме в новогодние праздники — с 31 декабря по 11 января.

В эти дни учреждения перейдут на график выходного дня: приём пациентов продлится с 9:00 до 14:00, а вызов врача на дом возможен до 13:00. При этом больницы продолжат круглосуточную работу.

Как сообщает региональный Минздрав, в поликлиниках ежедневно с 9:00 до 14:00 будут дежурить администраторы.

Консультации узких специалистов, а также диагностические кабинеты (флюорография, рентген, лаборатория) будут доступны 3, 6 и 9 января.

Ольга Сергеева