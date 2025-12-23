«Схема кривая и лукавая»: депутаты требуют проверки реконструирующих водоканал подрядчиков

О проблемах ЖКХ, парковках и эвакуаторах, о коррупционерах и реконструкции водоканала, о рейдах и работе депутатов говорили в программе «Темы дня».

В эфире радио «Комсомольская правда в Саратове» член Общественной палаты Саратовской области Евгений Малявко, а также ведущие и депутаты Роман Чуйченко и Мария Усова обсудили масштабную реконструкция саратовского водоканала, на которую в 2024 году были направлены значительные средства.

Малявко отметил позитивность факта возвращения управления водоканалом в регион и привлечение крупных инвестиций:

«То, что наконец водоканалом занимается региональная и муниципальная власть, — это хорошо. То, что привлекаются колоссальные средства, — это тоже хорошо. Сегодня буквально губернатор опубликовал: почти 2,5 миллиарда рублей было увеличено только в этом году».

Однако вопросы у общественников и депутатов возникли к качеству и прозрачности выполнения работ. В ходе совместных рейдов депутаты и представители общественности выезжали на объекты, где ремонт ведёт подрядная организация СМУ-79.

По словам Малявко, на местах были зафиксированы отклонения от проектной документации:

«По всем договорам они должны были привлекать речной песок для восстановления асфальтового покрытия. Привлекли карьерный».

На реплику Марии Усовой «Сэкономили», Малявко ответил прямо: «В два раза сэкономили».

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и со щебнем:

«Должен привлекаться щебень марки 800. Ну, хорошо, если там есть 400, а может быть, даже 200».

Общественники подчёркивают: окончательные выводы должны делать надзорные и правоохранительные органы. Однако выявленные факты уже стали основанием для официальных обращений:

«После нашей поездки мы обращаемся в надзорные органы. Уже они с привлечением экспертов будут делать пропилы, брать экспертизы. И будет устанавливаться степень ответственности, вплоть до уголовной. Я считаю, что это справедливо», — заявил Малявко.

Отдельный блок обсуждения был посвящён выбору подрядчиков и системе стройконтроля. Как выяснилось, на ряде объектов контроль за качеством работ осуществляют лица, связанные с руководством подрядной организации.

«Стройконтроль, если смотреть открытые источники, осуществляют его ближайшие родственницы. Когда стройконтроль за тобой осуществляет твой ближайший родственник — я бы назвал эту схему кривой и лукавой», — отметил Малявко.

В завершение обсуждения участники программы подчеркнули, что рейды по объектам водоканала будут продолжены, а ситуация с расходованием бюджетных средств останется под общественным и депутатским контролем.

Подготовила Ольга Сергеева