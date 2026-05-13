Опубликован план мероприятий в Парке покорителей космоса

Практически ежедневно в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина проходят экскурсии, просветительские, спортивные, культурные мероприятия.



Так, 15 мая в Парке запланирована научно-практическая конференция для школьников «Современные открытия в космической науке». Учащиеся 9-10 классов представят свои проекты «Создание телескопа в домашних условиях и его дальнейшее использование»; «Искусственный спутник Земли»; «Космическая ракета»; «Космические лучи».



А 16 мая всех желающих ждут на концерт артистов театра оперетты и Всероссийскую акцию «Ночь музеев». Концерт «Звездные траектории» начнется в 12.00. Программа Саратовского областного театра оперетты составлена из песен, посвященных покорителям космоса.



В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в 15.00 начнется творческая встреча «Обратный билет», в 16.00 — большой концерт «Свет звезды выбора народов» с участием творческих коллективов, представляющих все народы, проживающие в Саратовской области.



В течение всей акции будут работать тематические площадки «национальные дворики», где каждый сможет познакомиться с традициями разных регионов, попробовать блюда национальной кухни и принять участие в традиционных играх и развлечениях.



Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют на месте приземления первого космонавта планеты, можно на сайте Правительства Саратовской области по ссылке.

Из Саратова в Парк можно доехать на автобусе №249 (ж/д вокзал — с.Подгорное — Парк покорителей космоса).



Из Энгельса ходят автобусы:



№ 204: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Степное



№ 252: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Березовка



№ 279: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Узморье.