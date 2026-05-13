Лишённых прав родителей хотят допустить к бесплатной помощи юристов

В Саратовской области готовятся расширить список тех, кто может рассчитывать на бесплатного адвоката от государства.

Сегодня на заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению одобрили поправки в закон об оказании бесплатной юридической помощи.

Как пояснила первый замминистра труда и соцзащиты Наталия Гурьева, предлагается включить в перечень родителей, которые ограничены в родительских правах или вовсе их лишены. Смысл инициативы — помочь сохранить детей в кровных семьях.

Если закон примут, эта категория получит полный набор юридических услуг: устные и письменные консультации, составление любых документов (заявлений, жалоб, ходатайств), а также представление интересов в судах и госорганах. Всё — исключительно по вопросам, связанным с отменой ограничения или восстановлением в родительских правах. Такие дела, напомним, решаются только через суд.

Законопроект единогласно вынесли на ближайшее заседание областного парламента.

Ольга Сергеева