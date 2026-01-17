Опубликован список официальных мест для крещенских купаний в Саратовской области

В Саратовской области для крещенских купаний подготовят 39 купелей.

Как уточняет региональное МЧС, окончательный список купелей может быть скорректирован в зависимости от фактических погодных условий.

18 и 19 января в этих зонах будет организовано круглосуточное дежурство. На дежурство выйдут сотрудники ГИМС, спасатели, полиция и медики — всего планируется задействовать 447 специалистов. Все места будут оснащены пунктами обогрева для участников.

Для тех, кто планирует окунуться в прорубь в Крещенский сочельник, спасатели традиционно напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. При этом отмечается, что в двух районах области крещенские купания в этом году отменены.

Алиса Эай