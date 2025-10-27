Органные ассамблеи: Саратов-Москва

3 ноября 2025. Большой зал Саратовской консерватории.
К 40-летию органа немецкой фирмы Sauer, установленного в 1984 в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова.
В программе концерта – И. С. Бах, В. А. Моцарт, Ф. Мендельсон-Бартольди, М.Дюрюфле.
Исполнители – студенты кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории имени П. Чайковского, класс народного артиста РФ Рубина Абдуллина:
Руслан Фагъмиев;
Михаил Никитин;
Мария Андриянова;
Федор Скопин;
Мария Шорохова;
Макарий Чирков;
Евфросиния Мурашкина.
Концерт ведет Елена Пономарева.