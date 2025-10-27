Органные ассамблеи: Саратов-Москва

3 ноября 2025. Большой зал Саратовской консерватории.

К 40-летию органа немецкой фирмы Sauer, установленного в 1984 в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова.

В программе концерта – И. С. Бах, В. А. Моцарт, Ф. Мендельсон-Бартольди, М.Дюрюфле.

Исполнители – студенты кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории имени П. Чайковского, класс народного артиста РФ Рубина Абдуллина:



Руслан Фагъмиев;

Михаил Никитин;

Мария Андриянова;

Федор Скопин;

Мария Шорохова;

Макарий Чирков;

Евфросиния Мурашкина.

Концерт ведет Елена Пономарева.