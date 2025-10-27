Александра Бурмака уволили с поста главы Кировского района Саратова

Глава администрации Кировского района Саратова Александр Бурмак освобожден от занимаемой должности.

Соответствующая информация была распространена пресс-службой городской мэрии.

Отмечается, что сегодняшний день стал для чиновника последним в должности руководителя районной администрации. Причины принятия решения об отставке в официальном сообщении не раскрываются.

Напомним, до перехода на работу в муниципальные органы власти Бурмак занимал депутатский пост в Саратовской областной думе. На должность главы районной администрации он был назначен в текущем году.

По сведениям издания «СарИнформ», чиновник в самое ближайшее время может возглавить Красноармейский район.

Наталья Мерайеф