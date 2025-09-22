ОРВИ и грипп. Саратовский Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике

В Саратовской области Роспотребнадзор начал работу специальной телефонной линии, посвященной мерам предупреждения гриппа и острых респираторных инфекций.

Жители региона могут получить информацию о пунктах вакцинации против гриппа, правилах подготовки к иммунизации и возможности ее проведения совместно с другими прививками. Консультанты также разъяснят, как защитить от вирусов детей, повысить защитные силы организма и минимизировать риски заражения.

Линия функционирует под номером 8-800-100-18-58. Обратиться за консультацией можно каждый день с 10:00 до 17:00. Работа сервиса продлится до 3 октября 2025 года.

Ольга Сергеева