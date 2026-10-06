Осенние каникулы пройдут девять дней: Минпросвещения рекомендовало даты для школьников

Минпросвещения назвало даты осенних каникул для российских школьников.

Для российских школьников, обучающихся по четвертям, осенние каникулы в 2026 году рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября. Такой график Минпросвещения направило субъектам РФ.

Рекомендация касается учеников с первого по одиннадцатый класс. Ведомство считает, что периоды отдыха в течение учебного года должны быть достаточно продолжительными, чтобы школьники успевали восстановиться.

Осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней. Зимний период отдыха предложено установить с 31 декабря по 10 января, а весенний — с 27 марта по 4 апреля.

Для учеников первых классов предусмотрена ещё одна неделя отдыха — с 15 по 21 февраля 2027 года. Летние каникулы, согласно рекомендациям, начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа.

Федеральный график остаётся ориентиром, а не жёстким расписанием для каждой школы. Образовательные организации вправе корректировать календарь, учитывая местные условия и особенности учебного процесса.