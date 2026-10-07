В Госдуме рассказали о двойной индексации пенсий в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды — 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с ТАСС.

По его словам, февральская индексация затронет работающих и неработающих получателей и учтёт рост потребительских цен за 2026 год. С 1 апреля дополнительно увеличат стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата останется на февральском уровне.

Работающим пенсионерам 1 августа автоматически учтут взносы за 2026 год, прибавка ограничена тремя баллами. Социальные пенсии повысят 1 апреля по росту прожиточного минимума пенсионера. Накопительные пенсии скорректируют 1 августа. Военным пенсионерам с 1 октября предусмотрено повышение на 4%. Все плановые индексации проведут без заявлений.

Ранее «Единая Россия» предложила упростить оформление пенсий, сделав личное обращение необязательным при оформлении страховых пенсий по старости.