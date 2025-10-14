Осенние каникулы у саратовских школьников продлятся девять дней по ноябрь

Осенние каникулы для школьников Саратовской области продлятся девять дней.

Согласно информации, предоставленной областным министерством образования, отдых запланирован в период с 25 октября по 2 ноября.

Этот достаточно длительный перерыв в учебном процессе даст учащимся возможность полноценно восстановить силы перед началом новой четверти. Для образовательных учреждений, которые используют модульный принцип обучения, ведомство рекомендует придерживаться графика, где за 5-6 недель учебы следует неделя каникул.

Родителям специалисты советуют уделить внимание организации детского досуга. В Саратове для этого созданы все условия: доступны театры, разнообразные музеи и выставочные залы. Кроме того, ребят могут заинтересовать интерактивные мероприятия, такие как квесты в библиотеках или творческие мастер-классы.

Активный отдых можно провести в батутных центрах, парках или на набережной. При благоприятной погоде отличными идеями станут велосипедные прогулки, сбор гербария или небольшая речная экскурсия на теплоходе по Волге.

Ольга Сергеева