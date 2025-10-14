Пропавшая жительница Энгельса найдена живой

В Саратовской области успешно завершены поисковые мероприятия, связанные с пропажей 39-летней жительницы Энгельса Светланы Мартыненко.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о положительном результате операции.

Согласно официальному заявлению волонтеров, женщина была обнаружена вечером 12 октября. Состояние найденной оценивается как удовлетворительное — она жива.

Информация об исчезновении гражданки была распространена поисковым отрядом в начале октября. Из опубликованных ранее сведений следовало, что Мартыненко прекратила поддерживать контакт с родственниками с 26 сентября.

Обстоятельства, при которых находилась пропавшая весь период своего отсутствия, в настоящее время не раскрываются. Детали местонахождения и условия, в которых пребывала женщина, остаются неизвестными.

Ольга Сергеева