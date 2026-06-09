За халатность осужден экс-директор «Энгельс-Водоканала» Попеко

В Энгельсе вынесли приговор бывшему чиновнику Владимиру Попеко за халатность при управлении «Энгельс-Водоканалом» в 2018 году.

Из-за того, что он не утвердил и не отправил инвестиционную программу в министерство ЖКХ, предприятие лишилось выручки в 46 миллионов рублей. Изначально его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, но суд переквалифицировал дело на халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Судья Ольга Игонина назначила ему 320 часов обязательных работ, однако от наказания освободила из-за истечения срока давности преступления.

Напомним, Энгельс испытывает сегодня большие проблемы с водопроводом — в частности с канализационным коллектором, который проходит экстренный ремонт с конца мая текущего года.

Ольга Сергеева