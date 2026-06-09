В Саратовской области реализуют новый проект для высокоскоростной магистрали Москва — Питер

В Балакове запускают производство рельсов для ВСМ Москва — Петербург.

Министерство инвестиционной политики Саратовской области анонсировало старт масштабного инвестиционного проекта в Балаковском районе. Данная инициатива, представленная в каталоге перспективных проектов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2026 года, нацелена на создание передового металлургического производства.

Проект реализует АО «МЗ Балаково», которое планирует возвести комплекс универсального прокатного стана. Ключевой специализацией предприятий местного металлургического кластера станет выпуск инновационной продукции — рельсов длиной 150 метров повышенной прочности.

Запуск нового комплекса позволит производить до одного миллиона тонн высокотехнологичной металлургической продукции ежегодно. Основным потребителем этой продукции, как ожидается, станут подрядчики строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Балаковский район укрепляет свой статус промышленного центра, а Саратовская область делает решающий шаг к участию в крупнейших инфраструктурных проектах страны, — отметили в ведомстве.

Ольга Сергеева