Осужденных из Балаково пообещали трудоустроить в районную администрацию и на пивкомбинат

Главой Балаковского района Сергеем Барулиным утвержден список организаций, где будут отбывать наказание осужденные к принудительному труду.

Как сообщает издание «ПроБалаково», для отбывания обязательных работ определены, в частности, районная администрация, администрации Натальинского и Быково-Отрогского муниципалитетов, «Комбинат благоустройства», ветеранская организация «Боевое содружество», а также управляющие компании и ТСЖ.

Для осужденных к исправительным работам определены такие предприятия, как АО «Пивкомбинат «Балаковский»», АО «Волга», АО «Вагоностроительный завод» и другие.

Ольга Сергеева