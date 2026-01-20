Жители Саратовской области проведут последнее воскресенье января без алкоголя

В Саратовской области 25 января, в День российского студенчества (Татьянин день), будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Этот день является одним из нескольких официальных «дней трезвости» в регионе. В 2026 году запрет также будет действовать в период последних звонков (конец мая), 1 июня (День защиты детей), в последнюю субботу июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (День трезвости).

Напомним, что в области действует законодательство, ограничивающее торговлю спиртным во время массовых мероприятий и ужесточающее требования к точкам продажи.

Ольга Сергеева