Верующие из Саратова совершили историческое турне по маршруту Укек – Болгар – Наровчат, приуроченное к 1104-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

17 мая 2026 года в древнем Болгаре (Спасский район Татарстана) прошли ежегодные торжества, собравшие около 25 тысяч гостей. Накануне из Саратова, с территории бывшего золотоордынского города Укек, выехала группа верующих во главе с муфтием ДУМ Поволжья Мукаддасом Бибарсовым.

В церемонии открытия в Болгаре приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и главы духовных управлений мусульман России. Саратовцы совершили коллективный намаз в Соборной мечети XIII века, посетили Малый минарет и Белую мечеть, а затем вознесли дуа о мире и направились в Наровчат Пензенской области.

Как отметил муфтий Бибарсов, подобные поездки помогают восстанавливать историческую память и связь поколений.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал важность объективного знания о прошлом страны, включая все его сложные периоды.

Наталья Мерайеф