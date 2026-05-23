На территории Саратовской области всего за три месяца выявили почти 30 купюр-фальшивок

Фальшивомонетчики выбирают для изготовления поддельных денег тысячные купюры.

Региональная банковская система бьет тревогу: в первом квартале 2026 года из денежного оборота региона изъято 26 поддельных купюр. Статистику предоставил Банк России.

В «лидерах» по подделке оказались крупные номиналы. Чаще всего злоумышленники подделывали тысячерублевые купюры — таких случаев зафиксировано 13. Почти не отстают пятитысячные банкноты: их обнаружили 12 штук. Оставшаяся одна фальшивка — сторублевая.

Как не попасться на удочку

Финансовые эксперты напоминают простую, но действенную схему безопасности. Каждую купюру желательно проверить как минимум на три признака подлинности: один — заметный на просвет (водяные знаки), второй — тактильный, различимый пальцами (рельеф), третий — оптический, меняющий цвет при повороте банкноты (например, на гербах).

Где искать подсказки? Подробные иллюстрированные инструкции размещены на официальном сайте Центробанка в разделе «Наличное денежное обращение». Кроме того, существует бесплатное приложение «Банкноты Банка России» — там описана вся необходимая информация для проверки любых купюр, включая новые образцы.

Особая осторожность: схема обмана

Регулятор предостерегает жителей региона от распространённой уловки. Мошенники, представляясь банковскими служащими или работниками соцзащиты, пытаются навязать людям «срочный обмен» старых денег на новые. Это классическая схема обмана.

Важно запомнить: банкноты различных годов выпуска абсолютно равнозначны, обладают одинаковой платёжной способностью и не требуют принудительного обмена. Никаких «замен» старых купюр государство не проводит — любые предложения подобного рода исходят только от злоумышленников.

Ольга Сергеева