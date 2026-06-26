Отбор макулатуры саратовского регоператора спас от вырубки почти 8 га леса

С начала этого года мусоросортировочные комплексы Саратовского филиала «Ситиматик» в Энгельсе и Балаково отправили на переработку почти 500 тонн макулатуры.

Данная фракция является одним из наиболее часто отбираемых видов вторсырья из общего потока коммунальных отходов.

На мусоросортировочных комплексах саратовского регоператора макулатура отбирается с использованием автоматической сортировки и ручной досортировки. Так, на предприятии в Энгельсе выделили свыше 352 тонн бумаги и картона, а в Балаково – более 141 тонны.

Благодаря возвращению в товарооборот бумаги и картона уменьшаются объемы отходов, подлежащих захоронению, и сокращается вырубка лесов. Так, около 100 кг собранной макулатуры могут спасти от вырубки одно дерево. Таким образом, с начала года было спасено порядка 5 тыс. деревьев или примерно 8 га леса. После переработки макулатура получает новую жизнь в виде салфеток, офисной бумаги, упаковочных материалов, топливных брикетов, и т.д.

Напомним, на мусоросортировочных комплексах Саратовского филиала «Ситиматик» благодаря высокой технической оснащенности выделяется более 20 различных видов вторсырья. Эффективная комбинация методов сортировки (автоматическая и ручная досортировка) позволяет обеспечить высокое качество отбора ВМР из общего потока поступающих отходов, а технические возможности комплексов позволяют при необходимости расширить перечень отбираемых полезных фракций.