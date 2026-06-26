В 2026 году в Саратовской области отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет оформили 1739 пап, 436 бабушек и 175 дедушек.

В оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может пойти не только мама, но и папа, а также другие родственники малыша, которые ухаживают за ним. Об этом напомнили в СФР региона.

Всего в 2026 году более 11 000 работающих родителей получают от Отделения СФР по Саратовской области ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка за два предшествующих года и имеет минимальный и максимальный пределы. В Саратовской области минимальный размер пособия – 10 669,64 руб., максимальный – 83021,18 руб. в месяц. При уходе за двумя и более детьми до 1,5 лет выплата положена на каждого, но ее общий размер не может превышать 100% среднего заработка и не должен быть меньше двух минимальных пособий.

Для оформления выплаты отцу или другому родственнику необходимо подать работодателю заявление о назначении пособия и заявление на предоставление отпуска по уходу за ребенком. Отделение Соцфонда назначит выплату в течение 10 рабочих дней. В

дальнейшем деньги на банковский счет получателя будут поступать ежемесячно 8 числа каждого месяца за предыдущий.

Важно: за назначением пособия нужно обратиться не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

Подробнее о назначении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет можно уточнить по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Саратовской области: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Подготовила Ольга Сергеева