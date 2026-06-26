Панков организовал поездку школьников Красноармейского района в Парк покорителей космоса

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о поездке школьников Красноармейского района в Парк покорителей космоса.

«Мечты детей должны сбываться. Поэтому по просьбе школьников Красноармейского района организовал их поездки в Парк покорителей космоса. За три дня на месте приземления Юрия Гагарина побывали более 150 детей. Из Красноармейска, сёл Садовое, Мордово, Луганское, Сосновка, Усть-Золиха, Высокое, Первомайское, Нижняя Банновка, Елшанка. А также из сёл Луговое, Каменка, Старая Топовка, Некрасово, Гвардейское, Золотое, Бобровка, Рогаткино, Карамышевка, п. Каменский, ст. Карамыш и Паницкая.

Гордимся, что именно в нашей области начался путь Гагарина в небо. И сюда он вернулся из космического полета. В Парке покорителей космоса, созданном по проекту Вячеслава Володина, хранятся уникальные экспонаты. В том числе, элементы космических ракет. Отмечу, по проекту спикера был реконструирован аэроклуб в Дубках, где Гагарин учился летать на самолёте. И открыт новый аэропорт, который носит имя первого космонавта.

Ребята много узнали о жизни Гагарина и об истории освоения космоса. И даже приняли участие в новой традиции. Какой именно, рассказывать не буду. Обязательно приезжайте в парк сами», — отметил Николай Панков.