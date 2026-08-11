Отдых не удался: на даче пенсионер до смерти избил знакомого

В Энгельсском районе Саратовской области ссора между двумя знакомыми закончилась трагедией. Об этом сообщило региональное СУ СКР.

В СНТ «Чародейка» у села Шумейка 55-летний мужчина поссорился с 54-летним приятелем. Конфликт перерос в избиение: нападавший бил оппонента руками по жизненно важным органам. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Андреева