Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка

Ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, обстоятельства выясняются.

Вчера на стадионе «Сокол» в районе 3-й Дачной в Ленинском районе Саратова произошёл несчастный случай — на мальчика упали футбольные ворота. Ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. В региональном минздраве заверили, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. По факту травмирования несовершеннолетнего следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Андреева