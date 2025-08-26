Отдыхающие на пляже пожаловались на нерабочие краны

В Саратове отдыхающие женщины на городском пляже пожаловались на нерабочие водяные краны.

«Пришли с Волги, хотели ноги помыть, а тут такое дело. Их тут много, но ни один из них не работает», — рассказала горожанка в видео, которое опубликовала в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, как из нескольких приспособлений для мытья ног совсем ничего не льётся. Данная ситуация неудобна для тех, кто желает привести себя в порядок после купания.

Женщина просит принять к сведению неисправность гигиенического инструмента.

Фото: соцсети