Луна окрасится в кроваво-красный цвет перед горожанами

Саратовцы смогут наблюдать очередное лунное затмение. На этот раз астрономы прогнозируют полное затмение спутника.

Совпадение плоскостей Луны, Земли и Солнца случится 7 сентября 2025 года. Явление, как и другие затмения, можно будет хорошо рассмотреть с территории города. Тень Земли накроет Луну, и она станет темно-красного цвета. Длительность затмения составит больше 5 часов — с 19:28 до 00:55 (уже 8 сентября) по саратовскому времени.

Луна будет полностью закрыта тенью Земли в течение 1 часа и 22 минут: с 21:31 до 22:53. Моментом наибольшей фазы астрономы называют 22:12.

Фото: соцсети