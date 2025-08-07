Отдыхающим на Кумысной поляне саратовцам раздали 250 противопожарных листовок

Сотрудники регионального минприроды провели рейд в лесопарке Кумысная поляна, раздав 250 памяток о правилах пожарной безопасности.

Особый режим охраны этой территории связан с ее статусом особо охраняемой природной зоны в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.

«С ростом числа отдыхающих особенно важно напоминать о запрете разведения костров и оставления мусора», – отметил Денис Кукленков из минприроды. Также подчеркивается недопустимость въезда транспорта – владельцу nearby проката мототехники уже вынесли предостережение.

Нарушителям грозят штрафы: для граждан – до 4 тыс. руб., для организаций – до 500 тыс. руб. Сообщить о нарушениях можно через портал Госуслуг.

Патрулирование территории совместно с ГИБДД проводится ежедневно, особенно в районе детских лагерей.