Приемная Калинина: саратовцам рассказали о работе без трудового договора

В бесплатную юридическую приемную депутата Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветерана боевых действий Вячеслава Калинина поступил очередной вопрос:

«Какие проблемы могут возникнуть при трудоустройстве без оформления трудового договора?»

Как указано в статье 56 Трудового кодекса РФ, Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Исходя из сложившейся правовой и судебной практики, можно выделить несколько ключевых негативных последствий для работника, не заключившего с работодателем официального трудового договора:

— Внезапное увольнение без зарплаты и выходного пособия (отсутствие какой-либо ответственности у работодателя перед работником;

— Отсутствие социальных гарантий (пенсионные и страховые отчислении);

— Отказ в оплате переработок, отпусков и больничных (ненормированный рабочий день);

— Сложности с получением государственных социальных выплат, а также с кредитованием (невозможности официального подтверждения дохода);

— Отказ в расследовании несчастного случая на производстве (ненадлежащая охрана труда, невозможность получения компенсации при несчастных случаях).

Таким образом, следует понимать и помнить, что без трудового договора у сотрудника нет прав, прописанных в трудовом законодательстве, а устные соглашения, даже при свидетелях, не являются гарантией соблюдения трудовых прав работника.

Знайте свои права и грамотно их применяйте!