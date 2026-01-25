Отменены занятия во всех школах Саратова

Учебные занятия для школьников 1-11 классов отменены в понедельник, 26 января, в Саратове и нескольких районах области.

Причиной стало ожидаемое резкое похолодание, в некоторых районах температура может опуститься до -30…-32°C.

Отмена касается школ и учреждений допобразования. Педагогический состав продолжит работу в обычном режиме, подготовив для учащихся задания на самостоятельное изучение. Для детей, чьи родители не могут оставить их дома, в учебных заведениях организуют дежурные группы для занятий.

Помимо Саратова, аналогичное решение принято в Воскресенском, Лысогорском, Ртищевском, Вольском и других районах. Меры связаны с заботой о безопасности детей в условиях экстремально низких температур.

Ольга Сергеева