Мясо, овощи, молочка: в Саратовской области нашли почти одну тонну опасных продуктов

Контроль за безопасностью продуктов питания усилен в Саратовской области.

За год работы на площадке «ТЦ Поволжье» региональная ветлаборатория провела десятки тысяч экспертиз.

Результаты показали нарушения: из оборота изъято около однойц тонны небезопасной продукции. Среди неё — почти 600 кг мяса (говядина и свинина), свыше 200 кг овощей и более 100 кг молочной продукции. Выявленные товары направлены на корм животным.

Управление ветеринарии области проводит системную работу для защиты потребителей и недопущения опасных товаров на рынок.

Ольга Сергеева