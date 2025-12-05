Отопительный сезон: всё о ноябрьских счетах за тепло от «ЭнергосбыТ Плюс»

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» в Саратове, Балакове и Энгельсе сделала расчёт за второй месяц отопительного сезона.

В соответствии с законодательством РФ, начисления за отопление произведены по показаниям общедомовых приборов учёта, а при их отсутствии — по среднему за предыдущие периоды или по нормативу.

С перечнем многоквартирных домов, в которых срок поверки общедомового прибора учёта (ОДПУ) истекает в текущем году, либо в которых ОДПУ выведены из эксплуатации из-за неисправности, можно ознакомиться на сайте «Т Плюс».

Ноябрьские счета за тепло стали больше октябрьских. Это связано с тем, что в платёжках за октябрь было начислено не за полный месяц, а с даты фактического подключения каждого домак теплу. В ноябрьских документах расчёты выполнены за полный месяц.

По приборам учёта жители оплачивают только то количество тепла, которое они фактически потребляют. Сведения о потреблении количества тепловой энергии и способе расчёта отражены в платёжных документах. В каждом многоквартирном доме, который оснащён ОДПУ, потребление отопления (и начисления за него) индивидуально. Оно зависит от эффективности работы внутридомовых систем, температурных предпочтений жителей, соответствия внутренних сетей отопления проектным решениям и от других обстоятельств.

«ЭнергосбыТ Плюс» также напоминает о разграничении зон ответственности между энергетиками и управляющими организациями. За качество отопления внутри дома ответственность лежит на УК и ТСЖ. Поэтому если в помещении слишком холодно или наоборот – жарко, то, в первую очередь, для проведения регулировки нужно обращаться именно к ним.