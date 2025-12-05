Саратовские музыканты снялись в клипе к годовщине контрнаступления под Москвой

Сегодня, 5 декабря, в рамках проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ состоится презентация клипа, снятого на песню Владимира Высоцкого «Так случилось, мужчины ушли».

Премьера приурочена к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году. Сражение, изменившее весь ход Великой Отечественной войны. Вермахт был отброшен от стен столицы и потерпел стратегическое поражение.

Эта песня давно вышла за рамки обычного музыкального произведения. В ней слышен голос поколения, для которого долг, честь и любовь к Родине – не абстрактные понятия, а истинный смысл жизни. Композиция откликается в сердцах и особенно сегодня, когда все мы ждем нашей Победы.

Места съемок стали не просто фоном, а живыми свидетелями истории. Команда проекта посетила 14 регионов Приволжского федерального округа, запечатлев мемориалы, парки и архитектурные доминанты, где память о подвиге обретает зримую форму.

Саратовскую область в клипе представила вокалистка Софья Тюльпакова. Инна Якушева исполнила свою музыкальную партию на ксилофоне.

Ранее в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» уже были представлены пять видеоклипов серии: «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие», «Как молоды мы были», «Вместе весело шагать» и «Наш сосед». Как и предшествующие клипы, «Так случилось, мужчины ушли» будут доступны на всех страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в «ВКонтакте», на сайте полномочного представителя http://pfo.gov.ru/, а также трансляция клипа пройдет на региональных телевизионных каналах.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и проекта «ДНК России».