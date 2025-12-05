Мария Усова: Владелец «Рубина» уничтожил лучшую культурную площадку Саратова

Затронув недавно актуальный для многих саратовцев вопрос с ДК «Рубин», получила обратную связь от читателей.

Люди справедливо возмущены не только тем, что новый владелец по сути уничтожил одну из лучших культурных площадок, перепрофилировав её в торговые клетки, но и тем, что может выйти сухим из воды, если перепродаст здание по более высокой цене.

Цена на любую недвижимость растёт, если рядом проведено благоустройство. Возле «Рубина» приведена в порядок общественная территория, где местные жители с удовольствием проводят время.

Вот только «собственник», лишивший город Дворца культуры, не пожелал вкладывать в это ни копейки. Но намерен нажиться на готовом.

Позиция, мягко говоря, некрасивая. Здесь мы видим подход, когда отдельные предприниматели готовы вытянуть из города максимум, не дав ничего взамен. Им всё равно на то, чего хотели бы саратовцы. Свой карман дороже.

Будет правильно разобраться с судьбой ДК «Рубин» в рамках специально созданной рабочей группы на площадке Саратовской областной Думы. И добиться справедливости.