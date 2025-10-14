Отопсезон-2025 в Саратове: Володин призвал власти навести порядок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости усиления контроля за работой теплоснабжающих организаций в Саратовской области, где фиксируется массовое поступление жалоб на качество отопления.

Спикер отметил, что в жилых домах уже ощущается недостаток тепла, и потребовал навести порядок в данной сфере. Володин предложил ужесточить административную ответственность для энергоснабжающих компаний и концессионеров путем увеличения штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств.

Все проблемные вопросы должны быть взяты на особый контроль с последующей выработкой законодательных инициатив.

Напомним, официальный старт отопительного сезона в Саратове и Энгельсе объявлен сегодня, 14 октября.

Наталья Мерайеф