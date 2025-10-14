Реконструкцию Дома офицеров в Энгельсе продлили до 2027 года по решению суда

Срок реконструкции Дома офицеров в Энгельсе продлен до 2027 года по решению Арбитражного суда Саратовской области.

Суд восстановил действие контракта с подрядчиком АО «СК «Флан-М» после его незаконного расторжения заказчиком.

Работы по сохранению объекта культурного наследия сопровождались скандалами: возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а бывший директор управления капстроительства осужден за халатность, приведшую к пожару 2022 года.

Последствия возгорания значительно увеличили стоимость восстановления памятника архитектуры. Ситуация была взята на личный контроль спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Наталья Мерайеф